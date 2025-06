2020 gewann die Reserve des FC Bayern sensationell die 3. Liga. Der unverhoffte Titel war der Startschuss von vielen großen Karrieren.

Was haben Jamal Musiala, Alphonso Davies, Josip Stanisic, Malik Tillman, Nicolas Kühn und Angelo Stiller gemeinsam? Sie alle haben in dieser Saison wichtige Rollen bei Champions-League-Teilnehmern gespielt und große Titel gewonnen. Musiala, Davies und Stanisic wurden mit dem FC Bayern deutscher Meister, Tillman triumphierte mit der PSV Eindhoven in den Niederlanden, Kühn mit Celtic Glasgow in Schottland und Stiller gewann mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal.