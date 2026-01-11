Harry Kane hat mit seinem Traumtor gegen den VfL Wolfsburg einen Uralt-Rekord in der Bundesliga eingestellt.
60 Jahre lang unangetastet! Harry Kane knackt beim FC Bayern München Uralt-Rekord in der Bundesliga
Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 6:1 beim 8:1-Schützenfest des deutschen Rekordmeister Bayern München gegen die Niedersachsen hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten mindestens 20 Tore erzielt. Das gelang zuvor nur Timo Konietzka vor fast 60 Jahren.
Kane gelangen in seiner ersten Saison in München 36 Ligatreffer, in der vergangenen Spielzeit waren es 26. Aktuell hat der 32-Jährige 20 Tore erzielt. Kein Wunder, dass die Münchner den 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern würden. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt.
FC Bayern: Trio glänzt mit Gala gegen Wolfsburg
Nicht nur Kane präsentierte sich bei der Gala gegen Wolfsburg einmal mehr in bestechender Form. Auch seine Nebenleute Michael Olise und Luis Diaz waren an zahlreichen der acht Treffern beteiligt. Spieler des Spiels wurde Olise, der zwei Tore erzielte und eines vorbereitete. Auch Diaz sammelte drei Scorerpunkte (1 Tor, 2 Vorlagen).
Leer ging hingegen Youngster Lennart Karl aus, der einmal mehr in der Startelf stand. Der 17-Jährige, der zuletzt mit Aussagen über seinen "Traumverein" Real Madrid für Wirbel gesorgt hatte, bliebt gegen die Wölfe blass und wurde bereits nach 57 Minuten ausgewechselt.
Hier geht es zu den Einzelkritiken und Noten der Bayern-Stars gegen Wolfsburg
Harry Kane: Statistiken beim FC Bayern 2025/26
- Bundesliga - 16 Spiele, 20 Tore, 4 Vorlagen
- Champions League - 6 Spiele, 5 Tore, 0 Vorlagen
- DFB-Pokal - 3 Spiele, 5 Tore, 0 Vorlagen