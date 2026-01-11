60 Jahre lang unangetastet! Harry Kane knackt beim FC Bayern München Uralt-Rekord in der Bundesliga

Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 6:1 beim 8:1-Schützenfest des deutschen Rekordmeister Bayern München gegen die Niedersachsen hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten mindestens 20 Tore erzielt. Das gelang zuvor nur Timo Konietzka vor fast 60 Jahren.

Kane gelangen in seiner ersten Saison in München 36 Ligatreffer, in der vergangenen Spielzeit waren es 26. Aktuell hat der 32-Jährige 20 Tore erzielt. Kein Wunder, dass die Münchner den 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern würden. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt.