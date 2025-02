51-Millionen-Mann João Palhinha im Schatten: Den womöglich perfekten Kompany-Spieler ließ der FC Bayern ziehen

João Palhinha könnte zum teuersten Missverständnis in der Geschichte des FC Bayern avancieren. Die Chronologie einer Dauerbaustelle.

Rekordtransfer Harry Kane erweist sich seit seiner Ankunft 2023 als höchst verlässlicher Torjäger. Lucas Hernández und Matthijs de Ligt waren zumindest phasenweise gesetzt und hatten aufgrund ihres jungen Alters zum Zeitpunkt der Verpflichtung einen guten Wiederverkaufswert. Bei ihren Abschieden aus München brachten sie schließlich ordentlich Geld ein - wenn auch weniger, als sie einst kosteten. Michael Olise firmiert bis dato als gute Verstärkung.

Diese vier Spieler sind die einzigen, für die der FC Bayern jemals mehr Geld ausgegeben hat als für João Palhinha. 51 Millionen Euro zahlten die Münchner vergangenen Sommer für den damals bereits 29 Jahre alten Sechser aus Portugal und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Seitdem absolvierte Palhinha erst 653 Minuten für den FC Bayern. Um den Jahreswechsel fehlte er lange wegen eines Muskelbündelrisses und zuletzt krank. In der Sechser-Rangordnung von Trainer Vincent Kompany ist er aktuell nur Vierter hinter dem unumstrittenen Strategen Joshua Kimmich (30), hinter Eigengewächs Aleksandar Pavlovic (20) und auch hinter Verkaufskandidat Leon Goretzka (30).

Exemplarisch: Als Kimmich beim 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag in der ersten Halbzeit verletzt runter musste, brachte Kompany Goretzka statt Palhinha als Ergänzung zu Pavlovic. Sollte Kimmich am Freitag gegen den VfB Stuttgart mit Blick auf das anstehende Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen geschont werden, beginnen auf der Doppelsechs wohl Pavlovic und Goretzka.

Einem Bericht der tz zufolge gilt Palhinha mittlerweile als möglicher Verkaufskandidat für den Sommer. Sollte er tatsächlich wechseln, müssen die Münchner ein deutliches Minus in Kauf nehmen. Palhinha würde zum teuersten Missverständnis in der Geschichte des FC Bayern avancieren, die Kostenexplosion auf der Dauerbaustelle Doppelsechs neue Sphären erreichen.