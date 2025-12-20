49 Millionen Euro für 48 Einsatzminuten: Warum ein ehemaliger Bundesliga-Star zum schlechtesten Transfer der Premier-League-Geschichte avancierte

Es genügt zu sagen, dass Augustin dieses Versprechen nie einlöste und keinerlei Leidenschaft vermittelte. Schon früh wurden Bedenken laut, als er aus Bielsas Kader für die Spiele gegen Millwall und Wigan gestrichen wurde und stattdessen zwei Einsätze bei der U23 absolvieren musste.

Bielsa verteidigte diese Entscheidung in einer leidenschaftlichen Pressekonferenz und sagte: "Augustin ist ein Spieler, der viel bewirken kann. Er hat viele Fähigkeiten. Aber in den letzten acht Monaten hat er drei komplette Spiele bestritten. Wenn das passiert, sind die Schlussfolgerungen über seine Fitness klar. Würde ein Spieler mit den Fähigkeiten von Augustin zu unserem Verein kommen, wenn er nicht in der Situation wäre, in der er sich jetzt befindet?"

Der Argentinier führte aus: "Ein Spieler seines Niveaus mit seinen Fähigkeiten könnte, wenn er spielt, 30 oder 40 Millionen Pfund kosten. Wenn er hierhergekommen ist, ohne dass wir dieses Geld bezahlt haben, dann deshalb, weil er ein Problem lösen muss – nämlich dass er nicht gespielt hat. Seine Fitness ist sehr wichtig. Wenn Augustin 70 Prozent seiner Fähigkeiten abrufen kann, reicht das aus, um hier zu spielen. Wenn er nur 50 Prozent seiner Fähigkeiten nutzen kann, reicht das nicht aus."

Bielsa verhalf Augustin zwei Tage später zu seinem Debüt, auswärts bei Nottingham Forest - doch der Franzose schien nur bei 50 Prozent zu sein. In einem 18-minütigen Einsatz spielte er den Ball nur sechsmal und gewann nur eines seiner vier Kopfballduelle. Er brachte nach seiner Einwechslung für Bamford keine neuen Impulse in den Angriff und Leeds musste eine enttäuschende 0:2-Niederlage hinnehmen.