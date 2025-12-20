49 Millionen Euro für 48 Einsatzminuten: Warum ein ehemaliger Bundesliga-Star zum schlechtesten Transfer der Premier-League-Geschichte avancierte

Die Saison 2019/20 war für Leeds United eigentlich ein Grund zur puren Freude: Unter Trainer Marcelo Bielsa stieg man nach 16 Jahren Abstinenz wieder aus der Championship in die Premier League auf. Dank dem schnellen, offensiven Fußball unter Bielsa machten sich zudem Schlüsselspieler wie Patrick Bamford, Ben White, Kalvin Phillips und Stuart Dallas national einen Namen. Der Verein zahlte schließlich rund 23 Millionen Euro an Aufstiegsprämien aus - und machte auch deshalb einen Verlust von rund 73 Millionen Euro in dieser Saison.
Der Hauptgrund für dieses dicke Minus war jedoch eine skandalöse Transfer-Saga um RB Leipzig und Jean-Kevin Augustin. Der Franzose spielte während seiner katastrophalen sechsmonatigen Leihphase an der Elland Road nur 48 Minuten, kostete den Verein aber dennoch insgesamt 49 Millionen Euro! Er gilt bis heute weithin als der schlechteste Transfer in der Geschichte des englischen Fußballs. GOAL erinnert noch einmal an diesen epischen Transfer-Streit.