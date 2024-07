Real Madrid baggert offenbar an einem Toptalent aus Argentinien – muss dafür aber ordentlich Geld auf den Tisch legen.

Franco Mastantuono zählt zu den spannendsten jungen Talenten im argentinischen Fußball. Kein Wunder also, dass Real Madrid um die Dienste des 16-Jährigen von River Plate baggern soll. Das berichten die AS und die Sport in Spanien.