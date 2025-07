Der Offensivspieler ist begehrt - und das nutzt City angeblich aus, um den geforderten Preis immer weiter nach oben zu schrauben.

Manchester City hat den Preis für James McAtee weiter angehoben. Das Team von Trainer Pep Guardiola will für den Offensivspieler, an dem unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt interessiert sind, 40 Millionen Euro haben. Das berichtet die englische Tageszeitung The Telegraph.