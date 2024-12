Um den Titel spielen zwei andere Teams, doch Lionel Messi kann sich den größten individuellen Preis der MLS sichern.

Lionel Messi von Inter Miami ist der Most Valuable Player (MVP), also der wertvollste Spieler, der Saison 2024 in der nordamerikanischen Profi-Liga Major League Soccer (MLS). Das gab die Liga am Freitag offiziell bekannt.