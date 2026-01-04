35 Millionen Euro Ablöse im Gespräch: Galatasaray Istanbul will offenbar einen italienischen Nationalspieler verpflichten

Sowohl der 26-jährige Mittelfeldspieler als auch Inter können sich einen Transfer demnach vorstellen. Frattesi kam in der bisherigen Saison schließlich nur äußerst sporadisch zum Einsatz. In 15 Spielen stand er lediglich 506 Minuten auf dem Platz.

Galatasaray soll aber nicht der einzige Interessent sein. Frattesi wurde zuletzt auch beim Istanbuler Stadtrivalen Fenerbahce sowie bei den Serie-A-Klubs Juventus Turin, AS Rom und SSC Neapel gehandelt.

Nach einer einjährigen Leihe wechselte Frattesi 2024 für 31,4 Millionen Euro Ablöse von der US Sassuolo fest zu Inter. In der darauffolgenden Saison stand er regelmäßig in der Startelf, gewann mit seiner Mannschaft den italienischen Meistertitel und erreichte das Champions-League-Finale. Bei der 0:5-Pleite gegen Paris Saint-Germain in München kam er aber nicht zum Einsatz.