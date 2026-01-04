Laut Sky und Gianluca Di Marzio bietet der türkische Meister eine Leihe bis Saisonende mit anschließender Kaufpflicht über 35 Millionen Euro.
35 Millionen Euro Ablöse im Gespräch: Galatasaray Istanbul will offenbar einen italienischen Nationalspieler verpflichten
Sowohl der 26-jährige Mittelfeldspieler als auch Inter können sich einen Transfer demnach vorstellen. Frattesi kam in der bisherigen Saison schließlich nur äußerst sporadisch zum Einsatz. In 15 Spielen stand er lediglich 506 Minuten auf dem Platz.
Galatasaray soll aber nicht der einzige Interessent sein. Frattesi wurde zuletzt auch beim Istanbuler Stadtrivalen Fenerbahce sowie bei den Serie-A-Klubs Juventus Turin, AS Rom und SSC Neapel gehandelt.
Nach einer einjährigen Leihe wechselte Frattesi 2024 für 31,4 Millionen Euro Ablöse von der US Sassuolo fest zu Inter. In der darauffolgenden Saison stand er regelmäßig in der Startelf, gewann mit seiner Mannschaft den italienischen Meistertitel und erreichte das Champions-League-Finale. Bei der 0:5-Pleite gegen Paris Saint-Germain in München kam er aber nicht zum Einsatz.
Galatasaray investierte im Sommer 148 Millionen Euro
Für die italienische Nationalmannschaft absolvierte Frattesi bis dato 33 Spiele, in denen ihm acht Tore und drei Assists gelangen. Auch um seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer - sofern Italien im März die Playoffs übersteht - zu erhöhen, würde ihm mehr Spielpraxis in der Rückrunde helfen.
Galatasaray hat für das zentrale Mittelfeld aktuell Lucas Torreira (29), Ilkay Gündogan (35), Mario Lemina (32) und Gabriel Sara (26) zur Verfügung. Die Süper Lig führt der Titelverteidiger mit drei Punkten Vorsprung auf Fenerbahce an, in der Champions League steht derzeit Rang 18.
Im Sommer gaben die Istanbuler insgesamt 148 Millionen Euro für neue Spieler aus. Am teuersten war Stürmer Victor Osimhen (75 Millionen), der den Klub demnächst aber schon wieder verlassen könnte. Angeblich wurde er auch dem FC Bayern angeboten.
Davide Frattesi: Seine Karrierestationen
- 2018 bis 2019: Ascoli Calcio
- 2019 bis 2020: FC Empoli
- 2020 bis 2021: AC Monza
- 2021 bis 2023: US Sassuolo
- seit 2023: Inter Mailand