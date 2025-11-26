286 Millionen Euro Überschuss! Deutscher Bundesligist ist der König auf dem Transfermarkt

Die negativsten Handelsbilanzen für in den vergangenen fünf Jahren verpflichtete und transferierte Spieler verzeichneten hingegen zwei saudische Vereine: Al-Hilal mit einem Minus von 197 Millionen Euro und Al-Nassr, wo man 104 Millionen Euro Miese machte. Es folgen drei englische Teams: West Ham United mit einem Minus von 99 Millionen Euro, Aston Villa (-85 Millionen) und Manchester United (-74 Millionen).

Wenn man die seit 2021 verpflichteten Spieler, die noch bei den Vereinen unter Vertrag stehen, hinzufügt und ihren Kaufpreis vom aktuellen geschätzten Marktwert gemäß des statistischen Modells des CIES Football Observatory abzieht, liegt Eintracht Frankfurt mit einer Bilanz von +670 Millionen Euro (+286 Millionen für bereits verkaufte Spieler und +384 Millionen für Spieler, die noch im Verein sind) gar vor Real Madrid (+591 Mio. €). Hier bildet ManUnited das Schlusslicht mit einem Verlust von 482 Millionen Euro.

Wichtig: Die Rangliste umfasst nur Vereine, deren Gesamtausgaben und -einnahmen für Transfers seit 2021 zehn Millionen Euro übersteigen. Die Bilanzen berücksichtigen Zusatzzahlungen, unabhängig davon, ob diese tatsächlich gezahlt oder erhalten wurden, sowie Summen, die durch Weiterverkäufe erzielt wurden.