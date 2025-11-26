Die renommierte Forschungsgruppe CIES Football Observatory hat ein Ranking der profitabelsten Transfergeschäfte seit Januar 2021 erstellt. In diesem befinden sich gleich zwei deutscher Klubs unter den Top-3.
286 Millionen Euro Überschuss! Deutscher Bundesligist ist der König auf dem Transfermarkt
Frankfurt und Stuttgart in den Top-3
In Bezug auf die Finanzbilanzen der als Profis verpflichteten Spieler (ohne Nachwuchsspieler) und der bereits dauerhaft an andere Vereine verkaufte Spieler führt Eintracht Frankfurt die Liste mit einer positiven Bilanz von 286 Millionen Euro Überschuss an: 364 Millionen Euro an Einnahmen und 78 Millionen Euro an Ausgaben.
Die SGE liegt damit vor Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion (221 Millionen Euro Überschuss) und dem VfB Stuttgart, der 178 Millionen Euro generierte. Auf den Plätzen folgen Atalanta Bergamo aus der Serie A (+150 Millionen Euro) und Benfica aus Lissabon (+147 Millionen Euro).
Zwei Saudi-Klubs machen am meisten Miese
Die negativsten Handelsbilanzen für in den vergangenen fünf Jahren verpflichtete und transferierte Spieler verzeichneten hingegen zwei saudische Vereine: Al-Hilal mit einem Minus von 197 Millionen Euro und Al-Nassr, wo man 104 Millionen Euro Miese machte. Es folgen drei englische Teams: West Ham United mit einem Minus von 99 Millionen Euro, Aston Villa (-85 Millionen) und Manchester United (-74 Millionen).
Wenn man die seit 2021 verpflichteten Spieler, die noch bei den Vereinen unter Vertrag stehen, hinzufügt und ihren Kaufpreis vom aktuellen geschätzten Marktwert gemäß des statistischen Modells des CIES Football Observatory abzieht, liegt Eintracht Frankfurt mit einer Bilanz von +670 Millionen Euro (+286 Millionen für bereits verkaufte Spieler und +384 Millionen für Spieler, die noch im Verein sind) gar vor Real Madrid (+591 Mio. €). Hier bildet ManUnited das Schlusslicht mit einem Verlust von 482 Millionen Euro.
Wichtig: Die Rangliste umfasst nur Vereine, deren Gesamtausgaben und -einnahmen für Transfers seit 2021 zehn Millionen Euro übersteigen. Die Bilanzen berücksichtigen Zusatzzahlungen, unabhängig davon, ob diese tatsächlich gezahlt oder erhalten wurden, sowie Summen, die durch Weiterverkäufe erzielt wurden.
Eintracht Frankfurt: Die teuersten Zu- und Abgänge
- Abgänge: Randal Kolo Muani (2023/24 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain), Hugo Ekitike ( 2025/26 für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool), Omar Marmoush (2024/25 für 75 Millionen Euro zu Manchester City)
- Zugänge: Hugo Ekitike ( 2024/25 für 31,5 Millionen Euro von Paris Saint-Germain), Elye Wahi ( 2024/25 für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille), Luka Jovic (20 19/20 für 22,34 Millionen Euro für Benfica)