27 Scorerpunkte in 24 Spielen: FC Barcelona soll ein Auge auf ein Supertalent geworfen haben

Weitere "große europäische Vereine" sollen den Teenager "auf dem Radar haben". Genannt wird dabei noch Premier-League-Spitzenreiter Arsenal.

Megnan-Pave gilt in seiner Heimat als herausragendes Talent. Er ist Kapitän der französischen U16-Nationalmannschaft, kommt in Montpellier bereits in der U19 zum Einsatz und markierte in sechs Partien zwei Treffer.

Im Vorjahr legte er in der U17 seines Vereins starke Leistungsdaten auf und brachte es auf 15 Tore und zwölf Vorlagen in 24 Einsätzen.