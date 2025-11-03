Spaniens Meister FC Barcelona soll ein Auge auf eines der größten Talente Frankreichs geworfen haben. Wie die Sport schreibt, verfolgen die Verantwortlichen der Katalanen die Entwicklung des 15 Jahre alten Angreifers Lacine Megnan-Pave von Ligue-2-Klub HSC Montpellier mit großem Interesse.
27 Scorerpunkte in 24 Spielen: FC Barcelona soll ein Auge auf ein Supertalent geworfen haben
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Weitere "große europäische Vereine" sollen den Teenager "auf dem Radar haben". Genannt wird dabei noch Premier-League-Spitzenreiter Arsenal.
Megnan-Pave gilt in seiner Heimat als herausragendes Talent. Er ist Kapitän der französischen U16-Nationalmannschaft, kommt in Montpellier bereits in der U19 zum Einsatz und markierte in sechs Partien zwei Treffer.
Im Vorjahr legte er in der U17 seines Vereins starke Leistungsdaten auf und brachte es auf 15 Tore und zwölf Vorlagen in 24 Einsätzen.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Montpellier will sein Juwel unbedingt halten. Nach Informationen von L'Equipe soll Megnan-Pave einen Dreijahresvertrag unterzeichnen, sobald er am 7. März 2026 seinen 16. Geburtstag feiert.
Schmackhaft gemacht werden soll ihm dies unter anderem mit der Aussicht, frühzeitig ins Training der Profis von Trainer Zoumana Camara reinzuschnuppern.
WAS WURDE GESAGT?
Megnan-Pave gab sich bislang loyal zu seinem Ausbildungsklub und sagte unter anderem: "Montpellier ist mein Verein. Seit meiner Kindheit gehe ich zu den Spielen im Stade de la Mosson. Ich möchte sehr gerne für Montpellier in diesem Stadion und in der Champions League spielen."