Um die hohen Antritts- und Preisgelder bei der Klub-WM auszugleichen, will die FIFA auch auch Nicht-Teilnehmer Geld ausschütten.

Der Fußball-Weltverband FIFA will mindestens 250 Millionen US-Dollar (230 Mio. Euro) an Solidaritätsleistungen für nicht teilnehmende Vereine an der Klub-WM leisten.