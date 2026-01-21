Menschenhandel! Gegen den ehemals teuersten Spieler der Bundesliga wird wegen heftiger Vorwürfe ermittelt

"Vater, Mutter und ihre drei Kinder arbeiteten ein Jahr lang ohne jegliche Rechte in dieser Familie", teilte die Anwältin der Familie, Lola Dubois, der Nachrichtenagentur AFP mit. Ihre Klienten hätten "zwischen 70 und 80 Stunden pro Woche" für ein bar ausgezahltes Gehalt von etwa 2000 Euro gearbeitet, "ohne bezahlten Urlaub, ohne jegliche Dokumente, die ihre Arbeitnehmerrechte belegen". Dubois sprach von "einer Form von moderner Sklaverei".

Hernandez, Weltmeister von 2018, und seine Ehefrau Victoria Triay erklärten gegenüber AFP ihrerseits, sie seien "manipuliert" worden und hätten "niemals in böser Absicht oder gegen das Gesetz verstoßen". Der 29-Jährige und seine Gattin, die weiter von einem "Vertrauensbruch" sprachen, beteuerten, sie hätten den Familienmitgliedern geholfen, sie unterstützt und ihnen geglaubt, als diese ihnen versicherten, sie seien dabei, ihre Situation zu legalisieren.