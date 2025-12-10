Spätestens seit seinem Dreierpack am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt ist Yan Diomande in aller Munde. Der Teenager ist einer der Gründe für den Höhenflug von RB Leipzig - wenngleich sein Mitspieler David Raum zunächst nach eigenen Angaben skeptisch war.
20-Millionen-Euro-Transfer von RB Leipzig machte David Raum fassungslos: "Habe nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben"
Bei Sky schilderte der deutsche Nationalspieler über die Zeit kurz nach dem Diomande-Transfer des Bundesligazweiten im Sommer: "Ich habe mir im Sommer seinen Marktwert angeschaut und dann nachgeschaut, wie viel wir gezahlt haben. Ich habe anschließend kurz nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben oder was da das Problem war."
Hintergrund: Diomande kam für satte 20 Millionen Euro Ablöse vom LaLiga-Absteiger CD Leganes zu den Sachsen. Nicht nur ein Vielfaches von Diomandes damaligem Marktwert, sondern auch eine Menge Holz für einen 18-Jährigen, der gerade einmal zehn Erstligaspiele bestritten und dabei drei Scorerpunkte gesammelt hatte.
Raums Skepsis sei dann allerdings schnell verflogen: "Nach dem ersten Training bin ich zu Marcel Schäfer (Leipzigs Sportdirektor, Anm. d. Red.) gegangen und habe ihm zu diesem Transfer gratuliert."
- Getty Images
David Raum und Yan Diomande: Duell bei der WM 2026?
Raum bekommt es als Linksverteidiger naturgemäß im Training häufiger mit dem pfeilschnellen Flügelstürmer Diomande zu tun. Das könnte im kommenden Sommer dann sogar auf der Größten aller Bühnen passieren: Deutschland trifft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko in der Vorrunde auf die Elfenbeinküste. Diomande ist vierfacher ivorischer A-Nationalspieler, es winkt also ein RB-Duell am zweiten Vorrundenspieltag am 20. Juni in Toronto.
Dazu sagte Raum bereits kurz nach der Auslosung: "Es sind genau diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt: Dass wir nun tatsächlich gegen die Elfenbeinküste - und damit gegen Yan Diomande - spielen werden. Vielleicht kommt es sogar zu einem direkten Duell zwischen uns. Ich freue mich darauf."
Lob für Diomande ist dieser Tage jedenfalls keine Seltenheit. TV-Experte Dietmar Hamann schwärmte nach Leipzigs 3:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart Anfang November: "Sehr jung, unheimlich schnell, gutes Dribbling und hat wahnsinnige Anlagen. Das ist ein Spieler, der kann überall hingehen. Das Talent in seinem Alter - da gibt es im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen."
Und Raum selbst schilderte nach besagter Partie: "Er hat die ersten Spiele gezeigt, was er kann, aber nie gescort. Jetzt fängt er an und wir müssen uns langsam in Acht nehmen. Selbst Stuttgart-Spieler sind zu mir gekommen und haben gesagt: 'Das ist ein brutaler Junge.'"
Tatsächlich sollen Diomandes Auftritte bereits das Interesse der Creme de la Creme der Branche geweckt haben. Laut Bild schauen Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, der FC Chelsea und der FC Liverpool bei Diomande mittlerweile ganz genau hin. Dieser ist allerdings noch bis 2030 an RB gebunden. Bei RB hoffe man, mit seinem Verkauf eines Tages die 100-Millionen-Euro-Marke zu knacken. Ohne Tippfehler.
- IMAGO / motivio
Yan Diomandes Zahlen bei RB Leipzig
- Einsätze: 15
- Einsatzminuten: 951
- Tore: 7
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 2