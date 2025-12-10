20-Millionen-Euro-Transfer von RB Leipzig machte David Raum fassungslos: "Habe nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben"

Bei Sky schilderte der deutsche Nationalspieler über die Zeit kurz nach dem Diomande-Transfer des Bundesligazweiten im Sommer: "Ich habe mir im Sommer seinen Marktwert angeschaut und dann nachgeschaut, wie viel wir gezahlt haben. Ich habe anschließend kurz nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben oder was da das Problem war."

Hintergrund: Diomande kam für satte 20 Millionen Euro Ablöse vom LaLiga-Absteiger CD Leganes zu den Sachsen. Nicht nur ein Vielfaches von Diomandes damaligem Marktwert, sondern auch eine Menge Holz für einen 18-Jährigen, der gerade einmal zehn Erstligaspiele bestritten und dabei drei Scorerpunkte gesammelt hatte.

Raums Skepsis sei dann allerdings schnell verflogen: "Nach dem ersten Training bin ich zu Marcel Schäfer (Leipzigs Sportdirektor, Anm. d. Red.) gegangen und habe ihm zu diesem Transfer gratuliert."