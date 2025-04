20 Einsatzminuten im Jahr 2025 und ein totales Desaster: Wie sich BVB-Wunderkind Moukoko die eigene Zukunft verbaut hat

Die Entwicklung von Youssoufa Moukoko stockt gewaltig. Nach der Rückkehr zum BVB ist seine Zukunft dort ungewiss.

Wenn das einstige Wunderkind Youssoufa Moukoko im Sommer nach Dortmund zurückkehrt, dürfte er dort kaum fest eingeplant sein. Die Zukunft bei dem Klub, in dem Moukoko mit 16 Jahren und einem Tag einst zum jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte aufstieg, hat sich der 20-Jährige in den vergangenen Monaten wohl selbst verbaut - weil er die Leihe zur OGC Nizza einem totalen Desaster gleicht und er mitunter nur noch auf der Tribüne sitzt. Einst als großes Versprechen des deutschen Fußballs gehandelt, steckt die Karriere Moukokos im April 2025 in einer Sackgasse fest. Wie konnte das passieren?