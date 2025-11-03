17 Millionen Euro pro Jahr: Manchester Uniteds "neuer Ryan Giggs" ist heute ein reicher Luxus-Unternehmer

Er galt übrigens nicht wegen seiner Spielweise als Giggs-Erbe, sondern eher wegen seiner Herkunft. War Giggs ein leichtfüßiger Dribbelkünstler auf der Außenbahn, glänzte Calliste eher als abschlussstarker Mittelstürmer. Der 15-malige walisische U21-Nationalspieler spielte unter anderem für die U17 und U19 Uniteds, schaffte den frühen Sprung in Fergusons Profikader aber nicht. Im Zuge einer Umstrukturierung im Jugendbereich, entließen ihn die Red Devils 2005. "Eine Art Schock" sei das gewesen berichtete er einst Wales online. Frust hegt Calliste aber nicht, sprach stattdessen von "schlechtem Timing" und betonte, er sei noch heute ein Fan des Vereins.

Calliste heuerte kurzzeitig beim United-Erzrivalen Liverpool an, ebenfalls erfolglos. Ein späterer Versuch, seine Karriere beim unterklassigen Team von Scunthorpe United zu beleben, wurde von einer schweren Knöchelverletzung samt mehrerer Bänderrisse ausgebremst. Calliste kickte später noch für Farnborough und Cambridge City allerdings ohne durchschlagenden Erfolg.

Mit der Tatsache, es nicht zum Profi geschafft zu haben, haderte Calliste aber nicht. Er hatte neue Ideen - und eine machte ihn zu dem, was er jetzt ist: ein reicher Mann.

2013 gründete Calliste mit Global Watches ein Unternehmen das sich auf den Verkauf von Luxusuhren der Marken Rolex, Audemars, Piguet und Hublot spezialisierte. Das Geschäft lief prächtig an, schon nach wenigen Jahren erwirtschaftete er damit einen Millionen-Umsatz. Laut eines Berichts des Mirror verdient er mittlerweile bis zu 17 Millionen Euro pro Jahr. Zu seinen Kunden zählen viele Fußballer und Prominente, darunter Chelsea-Legende Didier Drogba.

"Durch meine Kontakte in der Welt des Fußballs begann ich, mich mit Uhren zu beschäftigen. Als ich sah, dass es ein rentables Geschäft werden könnte, gründete ich 2013 Global Watches, und es ist ein wirklich großes Unternehmen geworden, das jetzt Millionen umsetzt", sagte Calliste über seinen Start.

Er ist mittlerweile in Dubai zuhause. Von dort hat er ein Auge auf seine 2021 im Londoner Nobelviertel Mayfair eröffnete Global Boutique, in der es mittlerweile nicht mehr nur Uhren, sondern auch Handtaschen und andere Luxus-Accessoires zu kaufen gibt. "Dass wir einen Standort in Mayfair haben mit so vielen Kunden aus aller Welt und die Art der Kunden, ist einfach fantastisch für unser Business", so Calliste stolz.