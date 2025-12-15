16 Tore mehr als bei einem über 50 Jahre alten Rekord! FC Bayern München schreibt Bundesliga-Geschichte

Der 1:0-Führungstreffer durch Lennart Karl in der 29. Minute war nämlich Bayerns bereits 50. Ligator in dieser Saison - am 14. Spieltag. So früh hatte zuvor seit Einführung der Bundesliga in der Spielzeit 1963/64 noch keine Mannschaft die Marke von 50 Treffern erreicht.

Zwei Vergleiche, die den Stellenwert des neuen Rekordes verdeutlichen: 1971/72, als die Bayern mit 101 Toren den bisherigen Bestwert für die meisten Tore in einer Bundesliga-Spielzeit aufstellten, hatten sie nach 14 Spieltagen "nur" 34-mal getroffen. Und 2019/20, als der FCB den eigenen Rekord beinahe knackte und letztlich auf 100 Treffer kam, stand man am 14. Spieltag bei 35 Toren.