Trotz des enttäuschenden Ergebnisses hat der FC Bayern München beim 2:2 gegen Mainz 05 am Sonntag Bundesliga-Geschichte geschrieben.
16 Tore mehr als bei einem über 50 Jahre alten Rekord! FC Bayern München schreibt Bundesliga-Geschichte
FC Bayern München erzielt aktuell so viele Tore wie noch nie
Der 1:0-Führungstreffer durch Lennart Karl in der 29. Minute war nämlich Bayerns bereits 50. Ligator in dieser Saison - am 14. Spieltag. So früh hatte zuvor seit Einführung der Bundesliga in der Spielzeit 1963/64 noch keine Mannschaft die Marke von 50 Treffern erreicht.
Zwei Vergleiche, die den Stellenwert des neuen Rekordes verdeutlichen: 1971/72, als die Bayern mit 101 Toren den bisherigen Bestwert für die meisten Tore in einer Bundesliga-Spielzeit aufstellten, hatten sie nach 14 Spieltagen "nur" 34-mal getroffen. Und 2019/20, als der FCB den eigenen Rekord beinahe knackte und letztlich auf 100 Treffer kam, stand man am 14. Spieltag bei 35 Toren.
Harry Kane verhindert erste Bundesliga-Pleite der Saison
Beinahe hätte Bayern gegen Mainz derweil die erste Bundesliga-Niederlage dieser Saison kassiert. Erst ein von Harry Kane verwandelter Elfmeter - Tor Nummer 51 - in der 87. Minute verhinderte die Pleite und sicherte dem deutschen Meister im Duell mit dem Tabellenletzten zumindest noch einen Punkt.
Hält Bayern den bisherigen Schnitt aufrecht, würde man indes schon am 28. Spieltag den Bundesliga-Rekord von 101 Saisontoren knacken.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Partien des FCB
- Sonntag, 21. Dezember - 17.30 Uhr: 1.FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 11. Januar - 17.30 Uhr: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar - 20.30 Uhr: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar - 18.30 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar - 21 Uhr: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)