Ein einziges Törchen in gut neun Monaten, kein einziger Treffer in der Bundesliga - und das bei einer Ablöse von 26 Millionen Euro. Elye Wahi ist bislang kein weiterer Glücksgriff von Sportchef Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt. Angeblich soll der Franzose im Winter abgegeben werden. Aber es gibt wohl mehrere Probleme.
16 Bundesligaspiele ohne Tor! Eintracht Frankfurt plant im Winter offenbar Verkauf von Mega-Flop
Als im Januar klar war, dass die Eintracht Überflieger Omar Marmoush an Manchester City verlieren würde, mussten Alternativen für die Offensive her. Die Sofortlösung hieß Michy Batshuayi, perspektivisch sollte Elye Wahi aufgebaut werden.
Während der routinierte Batshuayi, für drei Millionen Euro von Galatasaray, kaum spielte, dafür aber in 14 Bundesliga-Spielen immerhin drei Treffer markierte, fand sich Wahi so gar nicht zurecht im Team von Dino Toppmöller.
Frankfurt plant offenbar Verkauf von Elye Wahi im Winter
Ein einziges Tor markierte er in bislang 21 Spielen: gegen den Fünftligisten FV Engers 07 bei einem 5:0-Erfolg der Eintracht im DFB-Pokal. In der Bundesliga wartet er nach 16 Einsätzen noch immer auf seinen ersten Treffer.
Von den guten Ansätzen in Lens und Marseille ist Wahi in Frankfurt seit seiner Ankunft meilenweit entfernt. Laut eines Berichts der Sport Bild sei die Geduld mit dem 22-Jährigen tatsächlich aufgebraucht und man wolle ihn am liebsten im kommenden Wintertransferfenster wieder abgeben.
Das Problem: Wahi hat in Frankfurt keinerlei Eigenwerbung betrieben und dürfte schwer zu vermitteln sein - und schon gar nicht zu Konditionen, die Krösche ein gehöriges Minusgeschäft ersparen würden.
Platzt der Osula-Transfer erneut?
Und dann gibt es noch ein Problem: Wie die Sport Bild weiter schreibt, droht der für Januar angestrebte Transfer von Wunschstürmer William Osula erneut zu platzen. Im Sommer schon bemühte sich die Eintracht vergeblich um den langen Dänen von Newcastle United, nur um eine Abfuhr von den Magpies zu kassieren, nachdem alle Details geklärt schienen (Leihe mit Kaufoption für 25 Mio. Euro). Auch jetzt könnte sich der Premier-League-Klub bzw. dessen saudi-arabische Eigner querstellen.
Immerhin hat Jonathan Burkardt eingeschlagen. Der Nummer-1-Stürmer, den die Eintracht im Sommer als Nachfolger für Hugo Ekitike aus Mainz holte, ist mit zehn Torbeteiligungen in nur 14 Spielen einer der Topangreifer der Bundesliga.
Elye Wahi: Seine Leistungsdaten bei Eintracht Frankfurt im Überblick
Bundesliga:
- Spiele: 16
- Tore: 0
- Vorlagen: 1
Champions League:
- Spiele: 1
- Tore: 0
- Vorlagen: 1
Europa League:
- Spiele: 3
- Tore: 0
- Vorlagen: 0
DFB-Pokal:
- Spiele: 1
- Tore: 1
- Vorlagen: 1