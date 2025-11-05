16 Bundesligaspiele ohne Tor! Eintracht Frankfurt plant im Winter offenbar Verkauf von Mega-Flop

Ein einziges Tor markierte er in bislang 21 Spielen: gegen den Fünftligisten FV Engers 07 bei einem 5:0-Erfolg der Eintracht im DFB-Pokal. In der Bundesliga wartet er nach 16 Einsätzen noch immer auf seinen ersten Treffer.

Von den guten Ansätzen in Lens und Marseille ist Wahi in Frankfurt seit seiner Ankunft meilenweit entfernt. Laut eines Berichts der Sport Bild sei die Geduld mit dem 22-Jährigen tatsächlich aufgebraucht und man wolle ihn am liebsten im kommenden Wintertransferfenster wieder abgeben.

Das Problem: Wahi hat in Frankfurt keinerlei Eigenwerbung betrieben und dürfte schwer zu vermitteln sein - und schon gar nicht zu Konditionen, die Krösche ein gehöriges Minusgeschäft ersparen würden.