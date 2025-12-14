15 Jahre alten Rekord von Lionel Messi gebrochen! Lieblingsschüler von Hansi Flick schreibt beim FC Barcelona Geschichte

Mittelfeldspieler Pedri vom FC Barcelona hat einen vereinsinternen Rekord von Barca-Ikone Lionel Messi gebrochen.
Durch seinen Einsatz beim 2:0-Sieg gegen Osasuna am Samstag avancierte Pedri mit 23 Jahren und 18 Tagen zum jüngsten Spieler in Barcelonas Geschichte, der die Marke von 150 LaLiga-Spielen für die Blaugrana erreicht. Zuvor hatte Messi diesen Rekord gehalten, der Argentinier war bei seinem 150. LaLiga-Einsatz für Barca im Oktober 2010 etwas älter gewesen als Pedri nun (23 Jahre und 121 Tage).
Messi verbrachte insgesamt 21 Jahre beim FC Barcelona, ehe er die Katalanen 2021 verließ. Insgesamt kam der argentinische Weltmeister auf 778 Einsätze für Barca, in denen ihm sagenhafte 672 Tore gelangen. Mittlerweile kickt Messi in den USA bei Inter Miami, führte den Verein vor kurzem erstmals zum MLS-Titel. Seinen Vertrag in Florida hatte Messi im Oktober bis Ende 2028 verlängert.
- Getty Images Sport
Barca-Trainer Hansi Flick begeistert von Pedri: "Ein fantastischer Spieler"
Pedri ist indes einer der besten Mittelfeldspieler der Welt und hat trotz seiner jungen Jahre schon reichlich Erfahrung gesammelt. 2020 war der Spanier von UD Las Palmas zu Barca gewechselt, hat für die Blaugrana wettbewerbsübergreifend bisher 220 Spiele absolviert. Dabei gelangen dem 23-Jährigen 28 Tore und 27 Assists.
Pedri gilt als einer der Lieblingsschüler des aktuellen Trainers Hansi Flick. Im Mittelfeldzentrum des deutschen Coaches ist der spanische Nationalspieler absolut gesetzt, in den vergangenen drei Ligapartien kam er auf fünf Vorlagen. Auch beim wichtigen 2:0 gegen Osasuna am Samstag lieferte Pedri einen Scorerpunkt, legte den Führungstreffer von Raphinha auf.
"Wenn die Dinge kompliziert werden, muss man einfach Pedri den Ball geben - er löst alles auf", schwärmte Teamkollege Eric Garcia nach der Partie. Auch Flick bescheinigte Pedri "Top-Klasse" und meinte: "Was kann ich über ihn noch sagen? Er ist ein absolut fantastischer Spieler."
Umso erleichterter war man in Barcelona, als Pedri seinen Vertrag Anfang 2025 um vier weitere Jahre bis 2030 verlängerte. Der Edeltechniker kann also weiterhin als eines der Gesichter des Vereins eingeplant werden.
- Getty Images Sport
Pedri bricht Rekord von Lionel Messi: Seine LaLiga-Zahlen für den FC Barcelona
- Debüt für Barca in LaLiga: 27. September 2020 (4:0 gegen Villarreal)
- Erstes LaLiga-Tor: 7. November 2020 (5:2 gegen Betis Sevilla)
- LaLiga-Spiele: 150
- LaLiga-Tore: 22
- LaLiga-Assists: 17
- LaLiga-Titel: 2