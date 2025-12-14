15 Jahre alten Rekord von Lionel Messi gebrochen! Lieblingsschüler von Hansi Flick schreibt beim FC Barcelona Geschichte

Pedri ist indes einer der besten Mittelfeldspieler der Welt und hat trotz seiner jungen Jahre schon reichlich Erfahrung gesammelt. 2020 war der Spanier von UD Las Palmas zu Barca gewechselt, hat für die Blaugrana wettbewerbsübergreifend bisher 220 Spiele absolviert. Dabei gelangen dem 23-Jährigen 28 Tore und 27 Assists.

Pedri gilt als einer der Lieblingsschüler des aktuellen Trainers Hansi Flick. Im Mittelfeldzentrum des deutschen Coaches ist der spanische Nationalspieler absolut gesetzt, in den vergangenen drei Ligapartien kam er auf fünf Vorlagen. Auch beim wichtigen 2:0 gegen Osasuna am Samstag lieferte Pedri einen Scorerpunkt, legte den Führungstreffer von Raphinha auf.

"Wenn die Dinge kompliziert werden, muss man einfach Pedri den Ball geben - er löst alles auf", schwärmte Teamkollege Eric Garcia nach der Partie. Auch Flick bescheinigte Pedri "Top-Klasse" und meinte: "Was kann ich über ihn noch sagen? Er ist ein absolut fantastischer Spieler."

Umso erleichterter war man in Barcelona, als Pedri seinen Vertrag Anfang 2025 um vier weitere Jahre bis 2030 verlängerte. Der Edeltechniker kann also weiterhin als eines der Gesichter des Vereins eingeplant werden.