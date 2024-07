Ganze elf Tore gab es für die Zuschauer im olympischen Fußball-Turnier der Frauen zu bestaunen. Zwischen Australien und Sambia kam es zum Torfestival.

Der deutschen Frauen-Nationalmannschaft genügt im Duell mit Olympia-Rekordsieger USA am Sonntagabend (21 Uhr/ZDF und Eurosport) ein Unentschieden für den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde. Durch das 6:5 (2:4) Australiens über Sambia am frühen Abend benötigt die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch einen weiteren Punkt, um das Viertelfinale bei den Sommerspielen zu sichern.