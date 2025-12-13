Juventus Turin bleibt weiterhin in der Hand der Familie Agnelli. Ein milliardenschweres Angebot des Krypto-Giganten Tether blieb wohl ohne Erfolg. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.
1,1 Milliarden Euro abgelehnt! Spektakuläre Übernahme von Juventus ist gescheitert
Das Interesse von Tether an Juventus ist dabei schon in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Das Unternehmen erwarb erstmals im Februar 2025 eine Minderheitsbeteiligung an dem Turiner Verein und baute seine Position im April erneut aus. Zu diesem Zeitpunkt hielt es 10,12 Prozent der Anteile an Juventus und mehr als 6,18 Prozent der Stimmrechte.
Der Einfluss von Tether wurde im November noch einmal deutlicher, als Paolo Garino, ein Kandidat von Tether, auf der Jahreshauptversammlung des Vereins in den Vorstand von Juventus berufen wurde. In einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung bestätigte Tether dass , dass es der Agnelli-Holding Exor ein verbindliches Angebot in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zum Erwerb seiner gesamten Beteiligung an Juventus unterbreitet habe.
- AFP
Übernahme-Angebot als angebliche Herzensangelegenheit
Paolo Ardoino, Geschäftsführer von Tether und lebenslanger Juventus-Fan, bezeichnete das Angebot als berufliches und gleichzeitig persönliches Anliegen. Ardoino wuchs in Turin auf und hat bereits wiederholt von seiner emotionalen Verbundenheit mit dem Verein gesprochen.
"Für mich war Juventus schon immer ein Teil meines Lebens", sagte er. "Ich bin mit dieser Mannschaft aufgewachsen. Als Junge habe ich gelernt, was Engagement, Durchhaltevermögen und Verantwortung bedeuten, indem ich Juventus dabei zugesehen habe, wie es mit Würde gleichermaßen Erfolge und Rückschläge gemeistert hat. Diese Lektionen sind mir noch lange nach dem Schlusspfiff im Gedächtnis geblieben."
Dazu schrieb er auf X: "Tether hat heute Exor ein offizielles Angebot zum Kauf ihrer gesamten Anteile an Juventus unterbreitet. Von Anfang an war es unser Ziel, den Verein zu unterstützen und ihm zu altem Glanz zu verhelfen. Im Rahmen unserer Verpflichtung wird Tether, sollte die Transaktion zustande kommen, eine Milliarde Euro in den Klub investieren."
Die Agnelli-Dynastie spricht von Gerüchten - und schmettert ein mögliches Angebot ab
Das Agnelli-Lager reagierte jedoch schnell und abweisend. Ein Sprecher der Familie erklärte gegenüber La Gazzetta dello Sport, dasskeine Verhandlungen stattfänden, und bezeichnete Berichte über eine Übernahme als "Gerüchte in der Presse". Weiter heißt es: "Es stehen keine Anteile des Vereins zum Verkauf."
Juventus steht seit 1923 unter der Kontrolle der Familie Agnelli, die damit der am längsten amtierende Eigentümer im Weltfußball ist. Über Generationen hinweg verwandelte die Familie Juventus in den erfolgreichsten Verein der Serie A, der 36 Mal die Meisterschaft gewann. 16 Titel mehr als Inter Mailand, der ärgste Verfolger.
Allerdings ist der sportliche Erfolg zuletzt ausgeblieben, finanziell hat der Verein Probleme und der Aktienkurs befindet sich seit geraumer Zeit auf Talfahrt.
- Getty
Juve in der Serie A weit vom Titelkampf entfernt
Die angeblichen Übernahmegespräche kommen für Juventus zu einem schwierigen Zeitpunkt. Nach 14 Spielen in der Serie A liegt der Verein mit 23 Punkten nur auf dem siebten Tabellenplatz, weit entfernt vom Titelkampf und außerhalb der Champions-League-Plätze.
Am Sonntagabend reist die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti für das nächste Liga-Duell nach Bologna. Vor dem neuen Jahr empfängt Juve noch am 20. Dezember die AS Rom und tritt am 27. Dezember in Pisa an.
Serie A: Meisterschaften nach Vereinen
- Juventus Turin: 36 Titel
- Inter Mailand: 20 Titel
- AC Mailand: 19 Titel
- CFC Genua: 9 Titel