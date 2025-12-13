1,1 Milliarden Euro abgelehnt! Spektakuläre Übernahme von Juventus ist gescheitert

Paolo Ardoino, Geschäftsführer von Tether und lebenslanger Juventus-Fan, bezeichnete das Angebot als berufliches und gleichzeitig persönliches Anliegen. Ardoino wuchs in Turin auf und hat bereits wiederholt von seiner emotionalen Verbundenheit mit dem Verein gesprochen.

"Für mich war Juventus schon immer ein Teil meines Lebens", sagte er. "Ich bin mit dieser Mannschaft aufgewachsen. Als Junge habe ich gelernt, was Engagement, Durchhaltevermögen und Verantwortung bedeuten, indem ich Juventus dabei zugesehen habe, wie es mit Würde gleichermaßen Erfolge und Rückschläge gemeistert hat. Diese Lektionen sind mir noch lange nach dem Schlusspfiff im Gedächtnis geblieben."

Dazu schrieb er auf X: "Tether hat heute Exor ein offizielles Angebot zum Kauf ihrer gesamten Anteile an Juventus unterbreitet. Von Anfang an war es unser Ziel, den Verein zu unterstützen und ihm zu altem Glanz zu verhelfen. Im Rahmen unserer Verpflichtung wird Tether, sollte die Transaktion zustande kommen, eine Milliarde Euro in den Klub investieren."