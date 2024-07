Quantos títulos Lionel Messi conquistou com a seleção da Argentina?

Anos após títulos na base, Messi desandou a empilhar troféus na equipe principal da Argentina

Aos 37 anos, Lionel Messi continua sendo uma das grandes estrelas do futebol mundial, derrubando marcas e encerrando sinas, como a do jejum de títulos da seleção argentina e a falta de uma glória atuando por seu país. Em 2021 Messi pôde, enfim, conquistar uma Copa América, e em 2022 levantou o troféu da Finalíssima contra a Itália. E assim se iniciou, de fato, sua história de títulos com a Albiceleste - que viria a ter a maior de todas as conquistas pouco tempo após e, mais recentemente, o bicampeonato da Copa América, em 2024.

Sua estreia aconteceu em 2005, sendo convocado para sua primeira Copa do Mundo já no ano seguinte. Durante muito tempo, a história de Messi na seleção argentina foi marcada por títulos em torneios secundários e seguidas decepções na tentativa de encerrar um jejum histórico de títulos da Albiceleste. Isso, contudo, mudou em 2021 com a conquista da Copa América -- com direito a vitória sobre o Brasil na final em pleno Maracanã.

Com a Argentina, a história, só agora, se torna condizente com a carreira toda de Messi.

Quantos vezes Messi foi campeão pela Argentina?

Messi foi campeão da Copa América 2021, no Brasil, quando enfim conquistou seu primeiro título pela seleção argentina na carreira após ficar com os vices de 2007, 2015 e 2016.

A Argentina amargou o segundo lugar da Copa do Mundo de 2014, perdendo a final para a Alemanha, quando Leo já havia sido alçado de posto de grande craque do país.

Antes disso, Messi não passou em branco totalmente em títulos por seu país: em 2005 ele foi campeão do Mundial Sub-20 com a Argentina, quando também foi o artilheiro do campeonato com seis gols marcados. O craque também foi medalha de Ouro nas Olímpiadas de Pequim, em 2008. Na final, a Argentina derrotou a Nigéria e ficou com a primeira colocação final.

Em 2022, seu segundo título como profissional pela Albiceleste chegou: a Finalíssima, disputada entre as seleções campeãs da Copa América e da Eurocopa - no caso, a Itália foi a adversária. Um 3 a 0 convincente para os Hermanos colocaram Messi oficialmente no hall das lendas da nação. Porém, a maior glória ainda estava por vir naquele mesmo ano, com a conquista da Copa do Mundo do Catar, na final contra a França, em um dos maiores jogos de todos os tempos.

O título mais recente foi a Copa América de 2024, após vencer a Colômbia na prorrogação da grande decisão nos Estados Unidos, que sagrou boa parte do elenco bicampeão consecutivo do torneio.

Quantos gols marcou pela seleção argentina?

No início de sua história na seleção, embora toda a expectativa em torno de seu futebol, sua passagem era marcada por muitas críticas em relação a seu baixo desempenho em partidas decisivas. No entanto, isso mudou com os dois gols anotados na final da Copa do Mundo de 2022 contra a França, que ajudaram a Albiceleste atingir seu tricampeonato mundial.

Ele é o maior artilheiro do país com 109 gols em 186 partidas oficiais.