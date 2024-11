Onde assistir a Sport x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Santos se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 38ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do sportv na TV fechada, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Campeão da Série B, o Santos busca encerrar a participação no torneio com uma vitória. Na última rodada, o Peixe foi derrotado pelo CRB por 2 a 0. Até aqui, a equipe paulista soma 68 pontos, com 20 vitórias, oito empates e nove derrotas. Aproveitamento de 61%.

Por outro lado, o Sport chega à última rodada ainda na briga pelo acesso. Ocupando a quinta posição, com 63 pontos, o Leão não depende apenas de si para alcançar o objetivo. Além de precisar pontuar, a equipe torce por um tropeço de Mirassol, Novorizontino ou Ceará na rodada final.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sport: Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Lucas Lima, Barletta e Gustavo Coutinho.

Santos: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Santos

Schmidt, Escobar, Willian Bigode, Guilherme, Billy Arce, Jair Cunha, Serginho, Yusupha Njie, Julio Furch e Gil estão no DM.

Quando é?