Onde assistir a Southampton x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio St Mary's; confira a transmissão e outras informações do jogo

Southampton e Tottenham se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Estádio St Mary's, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Rangers por 1 a 1 na Liga Europa, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Premier League. Em 11º lugar, com 20 pontos, os Spurs vem de derrota para o Chelsea por 4 a 3 na última rodada.

Por outro lado, o Southampton chega pressionado após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos disputados. A equipe ocupa a lanterna, com apenas cinco pontos e está a oito do Crystal Palace, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Southampton: Lumley; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Wood, Bednarek, Manning; Downes, Fernandes; Dibling; Armstrong, Onuachu.

Tottenham: Forster; Spence, Gray, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Sarr, Bergvall; Johnson, Solanke, Son.

Desfalques

Southampton

Jack Stephens cumprirá suspensão, enquanto Aaron Ramsdale, Will Smallbone, Juan Larios, Adam Lallana, Ross Stewart e Gavin Bazunu estão lesionados.

Tottenham

Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma estão suspensos. Já Cristian Romero, Micky van de Ven, Wilson Odobert, Mikey Moore, Richarlison, Ben Davies e Guglielmo Vicario estão machucados.

Quando é?