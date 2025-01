Onde assistir a Roma x Lazio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (05), no Stadio Olimpico; confira a transmissão e outras informações do jogo

Roma e Lazio se enfrentam neste domingo (05), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após encerrar 2024 com um empate por 1 a 1 contra o Milan, a Roma busca começar 2025 com uma vitória. A equipe ocupa atualmente a metade da tabela do Campeonato Italiano, somando 20 pontos e um aproveitamento de 37%. Por outro lado, a Lazio, que está em quarto lugar com 35 pontos, vem de uma sequência positiva: venceu o Lecce por 2 a 1 e empatou com a Atalanta por 1 a 1 em suas duas últimas partidas.

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Desfalques

Roma

Bryan Cristante e Zeki Celik estão machucados.

Lazio

Matias Vecino, Manuel Lazzari e Patric estão lesionados.

Quando é?