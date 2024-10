Onde assistir a Real Madrid x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da primeira fase da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada, além da MAX via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do 16º título da competição, os merengues procuram se recuperar. Na primeira rodada, venceram o Stuttgart por 3 a 1, mas, em seguida, foram derrotados pelo Lille por 1 a 0.

Por outro lado, o Borussia Dortmund busca manter os 100% de aproveitamento na Champions League. Líder do grupo com seis pontos, a equipe alemã venceu o Brugge por 3 a 0 e, na sequência, goleou o Celtic por 7 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Tchouaméni, Valverde; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Júnior.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy.

Desfalques

Real Madrid

Dani Carvajal, David Alaba e Brahim Díaz estão no DM.

Borussia Dortmund

Julien Duranville, Giovanni Reyna e Yan Couto estão fora.

Quando é?