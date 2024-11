Onde assistir a Newcastle x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Newcastle e Arsenal entram em campo na manhã deste sábado (2), às 9h30 (de Brasília), no St. Jame's Park, pela décima rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há cinco jogos, o Newcastle caiu para o 12º lugar, com 12 pontos. Os Magpies querem bater o forte rival para readquirir a confiança na competição.

Terceiro colocado com 18 pontos, o Arsenal quer voltar a ganhar para ficar próximo dos líderes. Os Gunners, no entanto, possuem desfalques para o duelo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Newcastle: Pope, Hall, Burn, Schar, Livramento, Guimarães, Joelinton, Tonali, Barnes, Gordon e Isak.

Arsenal: Raya, Timber, Kiwior, Saliba, White, Merino, Partey, Rice, Saka, Martinelli e Havertz.

Desfalques

Newcastle

Botman, Lascelles, Trippier, Wilson e Murphy.

Arsenal

Odegaard, Tierney, Calafiori e Gabriel Magalhães.

Quando é?