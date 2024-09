Onde assistir a Manchester United x Barnsley ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (17) pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa; saiba como acompanhar

O Manchester United recebe o Barnsley, da terceira divisão inglesa, nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O Manchester United entra em campo pela terceira rodada da Carabao Cup com um misto de esperança e pressão. Após um início de temporada irregular, a vitória por 3 a 0 sobre o Southampton trouxe algum alívio para o técnico Erik ten Hag, que precisa urgentemente de resultados positivos. A vitória no último sábado (14) foi marcada por momentos de susto, como o pênalti sofrido ainda no primeiro tempo, mas com defesas cruciais de André Onana e gols de Rashford, de Ligt e Garnacho, os Red Devils garantiram o triunfo. Ten Hag, que conquistou dois títulos no comando do clube, sendo um deles a Copa da Liga Inglesa, vê nas competições de copa uma oportunidade de ir longe, ainda que utilize alguns jogadores com menos minutos em campo.

Barnsley, por outro lado, chega ao confronto tentando se recuperar de uma derrota por 3 a 0 para o Stevenage, que encerrou uma sequência invicta de quatro jogos na League One, a terceira divisão inglesa. A equipe de Darrell Clarke ocupa a sétima colocação no campeonato e já mostrou força em partidas de mata-mata, com vitórias sobre Wigan, nos pênaltis, e Sheffield United nas fases anteriores.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Dalot; Maguire, Jonny Evans, Amass; Casemiro, Ugarte, Collyer; Antony, Zirkzee, Garnacho. Técnico: Ten Hag.

Barnsley: Slonina; Cotter, De Gevigney, Pines, Earl, Lofthouse; Connell, Phillips; Keillor-Dunn, Jalo, Humphreys. Técnico: Darrell Clarke.

Desfalques

Manchester United

Hojlund e Luke Shaw, se recuperando de lesões, são dúvidas. Lindelof, Mason Mount Malacia e Leny Yoro são desfalques por problemas clínicos.

Barnsley

Conor Hourihane, lesionado, é baixa.

Quando é?