Onde assistir a Internacional x Belgrano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Belgrano se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ via streaming (veja a programação completa).

Após as enchentes no Rio Grande do Sul, o Internacional retorna ao futebol depois de um mês e precisará superar a falta de ritmo de jogo. Na terceira posição do Grupo C, com três pontos, o Colorado tem dois jogos a menos disputados.

"Vamos mentalizar que, independentemente do lugar, precisamos desempenhar nosso melhor. Vai demorar um pouco para a gente jogar na nossa casa, diante do nosso torcedor, que estamos acostumados. Podemos sim vencer fora de casa. Mesmo que o mando seja nosso, será fora, em um campo que não conhecemos e sem o apoio da nossa torcida, mas confiar que podemos buscar as vitórias. Começar já na terça com esse jogo pela Sul-Americana", afirmou Renê ao canal do Internacional.

Do outro lado, o Belgrano lidera o Grupo C com nove pontos em cinco jogos disputados na Sul-Americana. Até aqui, a equipe está invicta, com três vitórias e dois empates, o que representa um aproveitamento de 60%.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Fernando) e Renê; Thiago Maia (Fernando), Aránguiz, Alan Patrick e Mauricio (Wesley); Borré e Valencia.

Belgrano: Nahuel Losada; Matías Moreno, Alejandro Rébola e Agustín Baldi; Barinaga, Esteban Rolón, Facundo Quignón, Juan Velázquez; Matías Marín, Pablo Chavarría e Bryan Reyna.

Desfalques

Internacional

Ivan segue fora.

Belgrano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?