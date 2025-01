Onde assistir a Grêmio x Marcílio Dias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Em Guaratinguetá, equipes vão a campo pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja como acompanhar

Grêmio e Marcílio Dias se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, em canal fechado e no streaming, através do Prime Video (confira a programação completa).

O Grêmio chega à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior embalado por uma campanha sólida. Líder do Grupo 21 com 7 pontos, o Tricolor venceu suas duas primeiras partidas, incluindo uma goleada sobre o Porto Vitória, e encerrou a primeira fase com um empate por 1 a 1 contra o Atlético Guaratinguetá. Com seis gols marcados e apenas um sofrido, a equipe gaúcha mostrou equilíbrio entre ataque e defesa. Assim, o Grêmio entra em campo como um dos favoritos, tanto para este confronto quanto para ir longe na competição.

Do outro lado, o Marcílio Dias chega ao duelo contra o Grêmio com o objetivo de surpreender. A equipe catarinense garantiu sua classificação ao terminar em segundo lugar no grupo, somando 4 pontos. Após uma vitória na estreia sobre o Taubaté, o Marcílio sofreu uma derrota de virada para o Goiás e, na última rodada, empatou com o Inter de Minas, alternando bons e maus momentos ao longo da primeira etapa.

Prováveis escalações

Grêmio: João Victor; Cristiano, Nathan Borges, João Lima, Luis Eduardo, Wesley Costa, Riquelme Freitas, Gabriel Mec, Tiago, Bernardo Zortea e Jeferson

Marcílio Dias: João Vitor; Dudu, Allan Passos, Vitor Hugo, Kayky, Pedro Neves, Wellison Oliveira, Kauan, Guilherme Pombo, Italo Magnata e Paulo Sousa

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Marcílio Dias

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 13 de janeiro de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite - Guarantiguetá, SP