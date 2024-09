Onde assistir a França x Bélgica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (9), no Estádio Groupama; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Groupama, em Lyon, pela segunda rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após a derrota por 3 a 1 para a Itália na rodada de estreia da Liga das Nações, a França busca sua primeira vitória e os primeiros pontos no torneio. No momento, os Bleus ocupam a terceira posição. Por outro lado, a Bélgica, líder do Grupo 2 com três pontos, venceu Israel por 3 a 1.

Prováveis escalações

França: Maignan; Kounde, Saliba, Konate, T. Hernandez; Kante, Zaire-Emery; Dembele, Griezmann, Barcola; Mbappe.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Openda.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Bélgica

Lukaku será poupado.

Quando é?

Data: segunda-feira, 9 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Groupama - Lyon, FRA