Onde assistir a Empoli x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Juve quer manter invencibilidade na Série A sob o novo comando de Thiago Motta; veja quem transmite a partida

Empoli e Juventus se enfrentam neste sábado (14), às 13h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Italiano de 2024/25. O jogo será no Estádio Carlo Castellani, em Empoli, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ no streaming (clique aqui para ver onde assistir aos jogos do dia).

O time da casa fez um bom início de campeonato até aqui e está invicto nos três primeiros jogos da Série A. Empatou com o Monza na estreia, venceu a Roma, no Olímpico, por 2 a 1, e na última rodada empatou com o Bologna, também fora de casa. Agora, a equipe que ficou em 17º lugar na edição passada tem um grande teste pela frente caso queira se manter em uma campanha boa.

A Juve ocupa a vice-liderança do Campeonato Italiano, com duas vitórias e um empate nos três primeiros compromissos pela liga. Agora, sob o comando de Thiago Motta, a Velha Senhora quer se reencontrar com o Scudetto após quatro temporadas, e para isso já deu largada em 2024/25 com o pé direito, vencendo Como e Hellas Verona por 3 a 0 nos primeiros jogos, além de um empate sem gols com a Roma no último.

O retrospecto entre Empoli e Juventus é equilibrado se comparados os últimos seis jogos, de 2021 para cá. Foram duas vitórias dos mandantes, três da Juve e um empate. Na última temporada, as equipes empataram em 1 a 1 no Allianz Stadium e a Velha Senhora venceu por 2 a 0 em Empoli.

Prováveis escalações

Empoli: Vásquez; Sazonov, Ismajli e Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson e Pezella; Solbakken, Colombo e Gyasi. Técnico: Roberto D’Aversa.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer e Cabal; Locatelli, Douglas Luiz e Koopmeiners; Cambiaso, Vlahovic e Yildiz. Técnico: Thiago Motta.

Desfalques

Empoli

O goleiro Samuele Perisan e o lateral direito Tyronne Ebuehi, lesionados, desfalcam o Empoli. Além deles, o meia Szymon Zurkowski é dúvida por um desconforto.

Juventus

Thiago Motta não contará com o recém contratado Francisco Conceição, que está lesionado, e com o centroavante Arkadiusz Milik, que é dúvida para o jogo.

Quando é?

Data : sábado, 14 de setembro de 2024

: sábado, 14 de setembro de 2024 Horário : 13h (de Brasília)

: 13h (de Brasília) Local: Estádio Carlo Castellani, Empoli - Itália