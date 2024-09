Onde assistir a Dinamarca x Suíça ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes abrem a disputa pela classificação no grupo 4 da principal divisão do torneio; veja quem transmite

Dinamarca e Suíça se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 15h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo 4 da Liga A, a primeira divisão da Liga das Nações 2024/25. O jogo será no Estádio Parken, em Copenhaga, e terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (clique e confira a programação diária dos jogos).

A equipe dinamarquesa volta a campo oficialmente pela primeira vez após a derrota para a Alemanha nas oitavas de final da Eurocopa. Agora, disputando a Liga A da competição de seleções, os comandados de Morten Wieghorst esperam iniciar com o pé direito para chegar longe na quarta edição da relativamente nova UEFA Nations League.

A Suíça também não tem compromissos oficiais desde julho, quando foi eliminada para a Inglaterra nas quartas de final da Euro. Na ocasião, o time teve um desempenho até além do esperado, deixando para trás a Itália nas oitavas e sendo eliminada para os ingleses nos pênaltis, o que resultou em uma campanha invicta da equipe suíça.

As seleções se enfrentaram em março deste ano, em amistoso realizado durante a pausa da Data Fifa, no mesmo estádio Parken, na Dinamarca. O jogo acabou empatado em 0 a 0. Antes disso, em 2019, pelas Eliminatórias da Euro, os donos da casa venceram por 1 a 0, além de outro 3 a 3 em duelo realizado na Suíça.

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard e Nelsson; Bah, Norgaard, Hojberg e Kristansen; Eriksen, Dolberg e Skov Olsen. Técnico: Morten Wieghorst.

Suíça: Kobel; Elvedi, Akanji e Rodríguez; Rieder, Freuler, Xhaka e Aebischer; Vargas, Embolo e Monteiro. Técnico: Murat Yakin.

Desfalques

Dinamarca

A Dinamarca não contará com três jogadores comuns da equipe para o duelo por lesões: o goleiro Frederik Ronnow, do Union Berlin, o zagueiro Andreas Christensen, do Barcelona, e o atacante Rasmus Hojlund, do Manchester United.

Suíça

O zagueiro Leonidas Stergiou, do Stuttgart, e o ponta Dan Ndoye, do Bologna, estão lesionados e desfalcam a Suíça.

Quando é?

Data: quinta-feira, 5 de setembro de 2024

quinta-feira, 5 de setembro de 2024 Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) Local: Estádio Parken, Copenhaga - Dinamarca