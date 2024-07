Onde assistir a Cuiabá x Palestino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Palestino se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Cuiabá, pelo jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Cuiabá volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Como terminou na vice-liderança do Grupo G, com 12 pontos, um a menos que o líder Lanús, o Dourado disputa os playoffs em busca da vaga.

Do outro lado, o Palestino entra na Sul-Americana após terminar na terceira posição do Grupo E da Copa Libertadores, atrás de Bolívar e Flamengo. Quem avançar terá pela frente o Independiente Medellín nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon (Rikelme); Lucas Mineiro, Filipe Augusto e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta (Deyverson).

Palestino: César Rigamonti; Dylan Zuñiga, Ivan Román, Cristian Suarez, Misael Davila; Ariel Martinez, Nicolas Linares, Felipe Chamorro (Joe Abrigo); Bryan Carrasco, Junior Marabel, Jonathan Benítez.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Palestino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT