Onde assistir a Crystal Palace x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (4), no Selhurst Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Crystal Palace e Chelsea se enfrentam neste sábado (04), às 12h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Sem vencer há três jogos na Premier League, com duas derrotas e um empate, o Chelsea busca a recuperação. No momento, os Blues ocupam a quarta posição, com 35 pontos, 10 a menos que o líder Liverpool. Já o Crystal Palace, com 20 pontos, está a cinco pontos do Ipswich, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 38 vitórias, contra 12 do Crystal Palace, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Premier League 2024/25, as equipes empataram por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix, Guéhi; Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Pedro Neto, Palmer, Sancho; Jackson.

Desfalques

Crystal Palace

Matheus França, Adam Wharton, Franco Umeh-Chibueze e Rob Holding estão no departamento médico.

Chelsea

Badiashile e Fofafana estão machucados, enquanto Mykhalio Mudryk está suspenso.

Quando é?