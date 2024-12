Onde assistir a Crystal Palace x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Crystal Palace e Arsenal entram em campo na tarde deste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 17ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, o Crystal Palace ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O time londrino está em 15º lugar, com 16 pontos marcados.

Do outro lado, o Arsenal vem de empate e estacionou na terceira colocação, com 30 pontos. Os Gunners querem voltar a vencer para continuar na caça ao líder.

Prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson, Chalobah, Lacroix, Guéhi, Lerma, Hughes, Mitchell, Kporha, Eze, Sarr e Mateta.

Arsenal: Raya, Skelly, Magalhães, Saliba, Timber, Partey, Rice, Odegaard, Martinelli, Saka e Havertz.

Desfalques

Crystal Palace

Matheus França e Wharton estão no departamento médico, enquanto Muñoz cumpre suspensão.

Arsenal

White, Tomyiasu, Calafiori e Zinchenko estão no departamento médico.

Quando é?