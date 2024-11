Onde assistir a Celtic x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Blues buscam manter invencibilidade na temporada, enquanto o Celtic tenta somar seus primeiros pontos na Liga dos Campeões Feminina; veja os detalhes

O Celtic recebe o Chelsea na tarde desta quarta-feira (13) pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League feminina, no Celtic Park, em Glasgow, a partir das 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Chelsea busca manter seu desempenho perfeito no Grupo B da Liga dos Campeões Feminina nesta semana, enfrentando o Celtic fora de casa. As londrinas chegam ao confronto com 100% de aproveitamento na temporada atual, com oito vitórias em oito jogos. Se consideradas as partidas da temporada passada, a sequência vitoriosa aumenta para 11 vitórias consecutivas. Recentemente, venceram o Liverpool por 3 a 0, acumulando 13 gols nas últimas três partidas e mantendo a defesa intacta em duas delas.

O Celtic enfrenta dificuldades na competição europeia, tendo perdido seus dois primeiros jogos: 4 a 0 contra o Real Madrid e 2 a 0 contra o Twente. Ainda assim, as escocesas ocupam a quarta posição na Liga Escocesa, com uma sequência invicta de quatro jogos no campeonato local após a goleada sofrida para o Real Madrid por 4 a 1.

Prováveis escalações

Celtic: Daugherty; Clark, Lourenco, Lawton, McGregor; Smith, Cavanagh, Ashworth-Clifford; Agnew, Gallacher e Noonan

Chelsea: Hampton; Bronze, Bright, Buchanan, Reiten; Rytting Kaneryd, Cuthbert, Nusken; Baltimore, Ramírez e Hamano

Desfalques

Celtic

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Quando é?