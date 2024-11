Onde assistir a Ceará x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (03), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Avaí se enfrentam neste domingo (03), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Paysandu por 2 a 1 na última rodada, o Ceará segue na disputa pelo acesso à Série A. Atualmente em quinto lugar, com 54 pontos, o Vozão precisa reduzir a diferença de cinco pontos para o Mirassol, que ocupa a quarta posição. O Avaí, por sua vez, está em 11º lugar, com 46 pontos, e quebrou a sequência de três empates e três derrotas ao vencer o Vila Nova por 3 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Eric; Richardson, Lourenço e Mugni; Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga.

Avaí: César Augusto; M. Vinicius, Vilar, Jonathan Costa e Maranhão; Rodrigo Santos, Zé Ricardo e Giovanni; Potker, Gaspar e Hygor.

Desfalques

Ceará

Matheus Bahia cumprirá suspensão.

Avaí

Tiago Pagnussat está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Mário Sérgio está machucado.

Quando é?