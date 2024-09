Onde assistir a Brusque x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Santos entram em campo na tarde deste sábado (7), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Joinville, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de empate no jogo passado, o Brusque permanece na 17ª posição, com 23 pontos. O time catarinense quer aproveitar o momento instável do rival para voltar a vencer na competição e tentar sair da zona de rebaixamento.

Sem vencer há quatro rodadas (três empates e uma derrota), o Santos despencou para o quarto lugar, com 40 pontos. Pressionado, o técnico Fábio Carille sabe que pode deixar o comando da equipe em caso de novo resultado negativo em solo catarinense. Recém-chegado, Laquintana foi relacionado e pode estrear pelo Alvinegro.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Éverton Alemão, Wallace e Luiz Henrique; Lorran, Rodolfo Potiguar, Serrato e Jhemerson; Paulinho Moccelin e Pollero.

Santos: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva.

Desfalques

Brusque

Alex Ruan, Ronei, Marcelo, Maurício e Dentinho estão no departamento médico, enquanto Madison e Diego Mathias cumprem suspensão.

Santos

JP Chermont foi convocado para a seleção sub-20.

Quando é?

Data: sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Joinville, Joinville - SC