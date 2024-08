Onde assistir a Brusque x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (2), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Guarani na última rodada da Série B, o Brusque continua na luta contra o rebaixamento para a Série C. Com 18 pontos, a equipe está a um ponto da Chapecoense, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o América-MG, em quinto lugar com 29 pontos e um aproveitamento de 53%, vem de quatro empates consecutivos na Série B e quer retornar ao G-4. No momento, o Coelho está a quatro pontos do Santos, líder.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho (Diego Mathias), Paulinho Moccelin; Olávio (Keké).

América-MG: Dalberson, Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Alê, Benítez, Vitor Jacaré, Renato Marques e Felipe Azevedo.

Desfalques

Brusque

Luiz Henrique, Alex Ruan, Guilherme Queiróz e Georgemy estão fora.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC