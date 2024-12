Onde assistir a Brighton x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Blues querem manter sonho de reconquistar vaga ao futebol europeu vivo; veja tudo o que você precisa saber

Brighton e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 15h45 (horário de Brasília), no American Express Stadium, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Chelsea vem de uma grande vitória por 3 a 2, diante do Nottingham Forest, no último fim de semana. Os Blues seguem em busca de seu retorno a uma competição continental. Atualmente em 7° lugar, o time chega empatado em pontos com o 6° colocado, Newcastle, que ganha vaga para a fase preliminar da Liga Europa. Pontuar, portanto, colocaria pressão nos ombros dos Magpies, que levam a melhor no critério de desempate, o saldo de gols - 22 a 12.

Enquanto isso, se o Chelsea ainda luta por sua vaga em uma competição continental, o Brighton já não tem nada de significante pelo que lutar. O empate deste fim de semana, contra o Newcastle, acabou com as todas as chances da equipe de chegar ao menos à Liga Europa ou Conference League. O objetivo, portanto, é diminuir os danos tentando terminar o campeonato na primeira página da tabela.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Lamptey, Dunk, Webster e Igor; Gilmour e Gross; Adingra, Pedro e Ansu Fati; Welbeck. Técnico: Roberto De Zerbi.

Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile e Cucurella; Caicedo e Gallagher; Sterling, Palmer e Mudryk; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Desfalques

Brighton

Joel Veltman, Julio Enciso, Solly March, Kaoru Mitoma,, Jack Hinshelwood, Pervis Estupinan, James Milner, Evan Ferguson e Jan Paul van Hecke (lesionados).

Chelsea

Robert Sánchez (mal-estar), Romeo Lavia, Wesley Fofana e Enzo Fernández (lesionados).

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de maio de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)