Onde assistir a Avaí x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (30), às 21h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 18ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há sete rodadas, com quatro empates e três derrotas, o Avaí volta a campo pressionado pela vitória em busca da recuperação na Série B. No momento, o Leão da Ilha ocupa o meio da tabela, com 24 pontos.

Do outro lado, o Botafogo-SP luta contra o rebaixamento. Abrindo o Z-4, com 18 pontos, a equipe está a um da Chapecoense, primeira equipe fora da degola. Até aqui, foram quatro vitórias, seis empates e sete derrotas. Um aproveitamento de 35%.

Provável escalação

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Roberto, Mário Sergio; Maurício Garcez, Pedro Castro, Judson, Natanael; Giovanni, Vagner Love.

Botafogo-SP: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias Costa, Fábio Sanches, Jean Victor; João Costa, Alexandre Jesus, Douglas Baggio, Gustavo Bochecha, Emerson Ramon; Jonas Toró.

Desfalques

Avaí

Willian Maranhão recebeu o terceiro amarelo e está fora.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?