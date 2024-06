Vinícius Júnior é um grande craque do futebol: é hora de dar ao atacante do Real Madrid o tratamento que ele merece

Depois levar o Real Madrid para outra temporada brilhante, Vini Jr precisa ser reconhecido como um forte candidato à Bola de Ouro

Nos últimos meses, Carlo Ancelotti tem sido repetidamente questionado sobre a possível chegada de Kylian Mbappé à capital espanhola. E em todas as ocasiões, o grande treinador italiano tem desviado, evitado a pergunta e insistido que já tem o melhor jogador do mundo à sua disposição: Vinícius Jr.

Isso, claro, é parcialmente uma artimanha de treinador. Ancelotti também considerou Thibaut Courtois o melhor goleiro do mundo e insistiu que possui o restante dos cinco melhores jogadores, incluindo Jude Bellingham, Rodrygo, Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Toni Kroos.

Sincero ou não, a função de um treinador é valorizar seus jogadores. Enquanto suas afirmações sobre Rodrygo, Camavinga, Kroos e Valverde podem ser hiperbólicas, Ancelotti tem um ponto quando se trata de Vinícius.

O brasileiro, apesar de toda a sua qualidade, é de alguma forma considerado um degrau abaixo dos melhores ainda em atividade - aquém do prestígio reservado para Kylian Mbappé e Erling Haaland, por exemplo. Mas com base em seus últimos três anos de trabalho - incluindo algumas atuações decisivas na Champions League, inclusive com novo gol de um novo título agora em 2023/24.

