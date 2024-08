Qual o valor da opção de compra de Vitor Roque no empréstimo ao Betis?

Atacante de 19 anos, que pertence ao Barcelona, foi anunciado como novo reforço de clube espanhol nessa segunda-feira (26)

Anunciado como novo reforço do Real Betis, da Espanha, Vitor Roque assinou por empréstimo com o clube até junho de 2025. Detentor dos direitos econômicos do atleta, o Barcelona estabeleceu uma opção de compra de € 30 milhões (R$ 184 milhões na cotação) ao fim do acordo, como soube a GOAL.

Este era o valor pedido pelo Barça para negociar o centroavante de 19 anos em definitivo nesta janela de transferências. Entretanto, não houve oferta com esta quantia para a saída do atacante do Camp Nou.

Alguns clubes brasileiros fizeram consulta sobre a situação do atleta — casos de Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O jogador, contudo, descartou voltar ao Brasil nesta janela de transferências. Ele ainda quer se firmar no futebol europeu.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!