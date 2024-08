Todos os jogos atrasados do Brasileirão 2024

Confira os jogos adiados que ainda precisam ser disputados neste Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2024 enfrenta um cenário de incertezas com uma série de jogos adiados ainda sem data para acontecer. A principal razão para esse atraso foram as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, que não apenas causaram danos significativos, mas também paralisaram o calendário do Brasileirão. Com os clubes gaúchos enfrentando uma maratona de partidas para compensar os jogos perdidos, a tabela do campeonato precisará ser reestruturada para acomodar esses ajustes.

Além disso, outros clubes também tiveram seus calendários recalculados devido a compromissos em competições internacionais. O Athletico Paranaense, por exemplo, teve que readequar sua agenda devido aos playoffs da Sul-Americana, assim como o Bragantino, que também teve jogo reprogramado. Enquanto isso, times como Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Vitória, Corinthians e Atlético-GO conseguiram manter seus calendários em dia, sem maiores alterações.

Confira a seguir, as partidas do Campeonato Brasileiro 2024 que ainda estão para acontecer...

