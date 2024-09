Títulos no Liverpool são mais importantes que no Real Madrid: Trent-Alexander Arnold sabe disso e pode se transformar em um ícone dos Reds

Lateral-direito é alvo do Real Madrid, mas sua história no Liverpool ainda pode ser muito maior

Trent Alexander-Arnold está, naturalmente, ficando cansado de toda a especulação em torno de seu futuro. "Olha", disse o lateral-direito do Liverpool em entrevista, "estou no clube há 20 anos. Já assinei quatro ou cinco renovações de contrato e nenhuma delas foi tratada em público. Esta também não será".

Infelizmente, isso é mais um desejo do que uma realidade para Alexander-Arnold. Ele pode relutar em fazer alarde sobre o fato de que seu contrato atual terminará no final da temporada - ou falar abertamente sobre as negociações (se é que existem, a esta altura) -, mas seu futuro é inevitavelmente um tema constante em Anfield.

E como não seria? Alexander-Arnold é o cria da base que não só 'se deu bem', mas se tornou um dos grandes do clube. Na verdade, pouco antes de falar com a imprensa após a vitória por 3 a 0 sobre o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, ele registrou sua 100ª contribuição direta em gols. Mais significativo, porém, é o fato de que, em exatamente 100 dias, ele estará livre para conversar com qualquer clube - como o Real Madrid - e assinar um pré-contrato.

Então, quais são as chances de o Liverpool conseguir segurar o defensor, considerando que, quanto mais isso se arrasta, mais provável parece que Alexander-Arnold deixará Anfield?