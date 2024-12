Os times classificados para a Copa Sul-Americana 2025

A 'Sula' 2025 reúne clubes em busca da glória internacional e da chance de figurar entre os gigantes do continente; confira os classificados

A Copa Sul-Americana retorna em 2025 para sua 24ª edição, como uma das principais competições de clubes da América do Sul. Organizado pela Conmebol, o torneio tem início marcado para o dia 5 de março e se estenderá até 22 de novembro, com a final possivelmente acontecendo em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

O campeão de 2025 assegura uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e disputa a Recopa Sul-Americana de 2026 contra o vencedor da Libertadores do mesmo ano. O torneio contará com 44 clubes representando as 10 federações da Conmebol, distribuídos da seguinte maneira:

Argentina e Brasil: 6 vagas cada. Essas equipes entram diretamente na fase de grupos.

Outras associações: 4 vagas por federação, iniciando na primeira fase.

A primeira fase será composta por 32 times das associações que não são Argentina e Brasil, enquanto as 12 vagas restantes são ocupadas por clubes argentinos e brasileiros na fase de grupos.