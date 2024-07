Teimosia de Gareth Southgate funciona e deixa Inglaterra a um jogo da glória

Técnico da seleção inglesa merece respeito após alcançar a segunda final de Euro seguida, independentemente do futebol apresentado

Os torcedores da Inglaterra entoando "Football's coming home" em grandes torneios não é algo novo. Tornou-se o hino de uma nação inteira no momento em que foi lançado por David Baddiel, Frank Skinner e os Lightning Seeds, antes da Euro 1996, realizada em solo britânico.

Mas na maior parte do tempo, foi cantado mais com esperança do que com expectativa. Apesar de possuir uma série de grandes jogadores, ao longo de várias gerações diferentes, a seleção inglesa sempre deixou a desejar. Os torcedores se acostumaram com a decepção. Poucos especialistas em futebol realmente ousavam sonhar com a seleção inglesa.

Gareth Southgate, o homem que errou o pênalti decisivo na derrota nos pênaltis da Inglaterra para a Alemanha na Euro 1996, mudou tudo isso. Quando o icônico cântico começou a ecoar pelo Signal Iduna Park, na semifinal contra a Holanda, havia um tom de crença genuína.

Não foi de encher os olhos, mas a Inglaterra superou os holandeses para avançar para sua segunda final consecutiva de Eurocopa. Southgate foi ridicularizado, atacado com copos e completamente desacreditado no caminho que o levou até ali; sempre enfrentando as críticas com dignidade e determinação. E agora, deixando de lado suas óbvias limitações como treinador, ele está a apenas um jogo de conseguir o que merece.

