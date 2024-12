Supercomputador praticamente descarta chance de título para Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA de 2025

Inter de Milão lidera as probabilidades de título para o Super Mundial do ano que vem; chances são remotas aos brasileiros

Com o sorteio dos grupos realizado e as projeções dos fãs já sendo feitas, o Mundial de Clubes da FIFA de 2025 está com quase tudo pronto e a expectativa é alta pelo torneio que se inicia em junho do ano que vem.

Nesta mesma linha, um supercomputador simulou diversas possibilidades para o desfecho do torneio e chegou a conclusões que nada agradarão os torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Por outro lado, os gigantes europeus podem ficar bem tranquilos com as porcentagens, já que lideram as maiores chances de título.

Embora as dificuldades realmente sejam grandes, de acordo com as simulações, nenhum clube brasileiro obteve probabilidade superior a 1,3% de chance de ser campeão. Abaixo, a GOAL apresenta as porcentagens de cada clube e qual foi a metodologia para a definição da pesquisa.