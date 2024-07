Com São Paulo e Flamengo interessados, Lazio faz jogo duro e diz valor que quer por Marcos Antônio

Time italiano não tem planos para o brasileiro, mas não tem pressa para fazer negócio

O São Paulo está no mercado da bola em busca de reforços e mira a contratação de um volante com urgência após a lesão de Alisson. O Tricolor Paulista analisa avançar nas tratativas por Marcos Antônio, da Lazio, que estava emprestado ao PAOK.

Apesar do jogador estar fora dos planos da Lazio, o clube italiano não tem pressa e bate o pé com o pedido de 6 milhões de euros. O Flamengo chegou primeiro na negociação e sugeriu um empréstimo com opção de compra, o que foi descartado. Os italianos deixaram claro que até topam emprestar, mas que seja com obrigação de compra.