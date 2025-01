Reencontro de Javier Mascherano com Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami vai resultar em sucesso?

O ex-jogador do Barcelona e capitão da seleção argentina se adaptou à sua nova função como técnico mas, sem dúvida, haverá mais desafios pela frente

Javier Mascherano entrou na sala de imprensa com calma e confiança no Media Day da MLS. o novo técnico do Inter Miami ajustou o microfone, sentou-se no Centro de Convenções de Miami e encarou sua segunda coletiva como o treinador. De uniforme do clube, exalava serenidade.

Com a atenção de todos no ambiente, Mascherano respondeu em inglês e espanhol, afastando rumores sobre Neymar, comentando um amistoso contra o América do México e rejeitando dúvidas sobre sua capacidade como técnico. A declaração mais marcante veio quando afirmou que contratar Neymar seria “impossível” devido às regras financeiras da MLS – algo que provocou poucas reações, mas reforçou sua postura direta.

Sem deslizes ou polêmicas, Mascherano conduziu a coletiva com a mesma organização que demonstrava como jogador, seja com a Argentina, onde somou 147 partidas, ou no Barcelona, com 224 atuações. Seu início no Inter Miami, embora discreto, mostra potencial. Gerenciar um clube com a visibilidade do Inter Miami não será fácil, mas os primeiros passos do técnico prometem algo especial no sul da Flórida.